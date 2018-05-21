В форелевое хозяйство в Осетии инвестор вложит 300 млн рублей

Компания "Остров", крупный поставщик рыбы и морепродуктов из России, США, Китая, Дании и других стран мира, заявила, что возведет в Северной Осетии высокотехнологичный комплекс по выращиванию форели. Общий объем инвестиций компании в республику составит 300 миллионов рублей, а для жителей региона будет создано 50 новых рабочих мест.

Для Северной Осетии компания "Остров" стала первым крупным инвестором, которого удалось привлечь за пределами региона, сообщили в пресс-службе правительства РСО - Алания. Сделать это получилось благодаря работе Агентства развития, которое было создано в Осетии в августе 2017 года по инициативе главы республики Вячеслава Битарова.

На первом этапе работы (в текущем году) инвесторы из компании "Остров" планируют организовать опытное хозяйство по выращиванию форели, отработать производственные и технологические процессы, построить рыбоперерабатывающий комплекс. На сегодняшний день для этого компания уже купила участок в городе Ардон общей площадью 23 гектара.

Сейчас в Северной Осетии по факту выращивается не более 70 тонн рыбы в год. Маркетологи компании "Остров" провели специальные исследования, в результате которых появился предварительный план инвестиций в республику, который включает строительство комплекса по выращиванию форели мощностью до 400 тонн готовой продукции в год и созданию более 50 рабочих мест. При этом уже в 2019 году планируется увеличение производительности комплекса до 1000 тонн и проектирование трех новых ферм с мощностью по 1000 тонн каждая. Общий объем планируемых инвестиций - 300 миллионов рублей.

Заинтересовать инвесторов и убедить их вложить в республику значительные средства смогли сотрудники Агентства развития РСО - Алания. Их профессиональную работу не могли не отметить даже сами предприниматели, которые решили развивать свой бизнес в Северной Осетии.

- В республике оптимальные природные условия. Здесь уникальная по своему составу вода для выращивания экологически чистой форели, - рассказал председатель совета директоров компании "Остров" Данила Дюднев. - Но я бы отдельно хотел отметить работу Агентства развития как структуры, которая в реальности создает комфортные условия для ведения бизнеса. Начиная со дня знакомства мы чувствовали поддержку и вовлеченность в процессы согласования земельных, налоговых и административных вопросов. В июле 2017 года познакомились с Павлом Игнатьевым, а сегодня нами уже открыто здесь предприятие, привезена техника, выделены 150 миллионов рублей для развития, куплена икра, малек, наняты люди. Надеюсь, что мы придем в Северную Осетию всерьез и надолго и будем развивать здесь производство.

По оценкам экспертов, привлечение в республику первого внешнего инвестора стало убедительной победой Агентства развития РСО - Алании, но далеко не последней. Ведь при создании этого ведомства ставились цели системной работы по привлечению инвесторов, развитию и продвижению инвестиционного капитала, стимулированию деловой активности.

- Первое, что было сделано в отношении работы с инвесторами, - создан инвестиционный портфель республики, то есть тот самый наш внутренний потенциал, который поможет выйти экономике на качественно новый уровень, - рассказал директор по работе с инвесторами Агентства развития РСО - Алания Кирилл Ерохин. - В этот инвестиционный портфель вошли 96 проектов с суммарной емкостью 103 миллиарда рублей. Была проведена систематизация проектов, классификация в зависимости от перспектив реализации и важности для республики. Для нас не принципиальна финансовая емкость проекта. Важно, насколько это создаст добавленную стоимость для экономики.

Как пояснили в правительстве Северной Осетии, еще один важный результат работы Агентства - создание базы инвестиционных площадок. Благодаря взаимодействию с муниципалитетами были систематизированы и оцифрованы 56 таких инвестплощадок, которые на данный момент готовы для демонстрации крупному и среднему бизнесу как в России, так и за ее пределами. Кроме того, Агентство формирует инвестиционный паспорт каждого района республики.

- Нужно, чтобы весь мир и деловое сообщество России в первую очередь знали о тех условиях, которые сегодня создаются в нашей республике для инвесторов, - подчеркнул на недавнем совещании в правительстве региона руководитель Агентства развития РСО - Алания Павел Игнатьев. - А в республике действительно ведется работа по обеспечению максимально комфортных условий для инвесторов. Поэтому задача Агентства развития состоит в обеспечении максимально приземленного понимания реалий, корректировке хода разработки стратегии, уточнении конкретных приоритетных проектов и способствовании их реализации. Ясно, что процесс разработки не быстрый, но совсем скоро мы будем иметь готовый документ (Стратегию развития Северной Осетии), который позволит всей республике понимать не только приоритеты развития, но и видеть конкретные проекты: что мы будем делать, имена, конкретные сроки, плановые показатели, "дорожные" карты.

Известно, что Стратегия развития Северной Осетии уже готова и сейчас дорабатывается в Агентстве и правительстве республики. Публичная презентация этого генерального документа запланирована на ближайшие месяцы.

Стратегия развития была разработана с привлечением специалистов консорциума Леонтьевский центр - LV Group. Они провели качественный анализ сильных и слабых сторон экономики республики, а также разработали комплекс рекомендательных мер для улучшения ситуации с целью превратить Северную Осетию в один из ведущих и экономически развитых регионов России.