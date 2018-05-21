Петербургские депутаты снова озаботились допуском несовершеннолетних в питейные заведения. Новый городской законопроект предлагает обязать владельцев баров и кафе снабдить свои вывески маркировкой "18+".

- В Северной столице действует закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Он устанавливает перечень мест, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается: это бары, рюмочные, пивные рестораны, секс-шопы, - поясняет автор новой законодательной инициативы депутат Александр Тетердинко. - Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана.

Как следует из текста пояснительной записки, владельцы заведений "обязаны принимать меры по предупреждению нахождения несовершеннолетних на указанных объектах", в том числе размещать информацию об этом. Но поскольку ответственности за отсутствие такой информации нет, то и подростков никто из баров не выгоняет.

По мнению адвоката Виктории Данильченко, инициатива представляется разумной.

- Такая маркировка увеселительных заведений послужит дополнительным ориентиром для родителей подростков, которые несут за них ответственность как их законные представители, - считает она. Также это может стимулировать "злачные места" проверять документы у посетителей, вызывающих подозрение, и отказывать несовершеннолетним во входе.

Если поправка к городскому закону все же будет принята, то штраф за отсутствие предупреждающих табличек для индивидуальных предпринимателей может составить от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей.