Шесть автомобилей столкнулись под Псковом

В Новосокольническом районе Псковской области выясняются обстоятельства, при которых столкнулись пять автомобилей и маршрутка. Как сообщает ГУ МЧС по Псковской области, массовая авария произошла на 486-м километре трассы М-9.

Сейчас сотрудники областного управления ГИБДД восстанавливают все обстоятельства случившегося, но, по предварительным данным, основной удар на себя принял маршрутные автобус Mercedes, направлявшийся в Псков из Великих Лук. В салоне находилось девять пассажиров, четверых из них после столкновения доставили в больницы с различными травмами.

В легковых автомобилях ВАЗ-2107, Сhevrolet Niva, Honda Accord, Pegeout-407 и микроавтобусе ГАЗель водители и пассажиры не пострадали.