Туристов Сайменского канала лишили месяца навигации

Проход судов по Сайменскому каналу открылся на месяц позже обычного срока. Это произошло из-за ремонтных работ на шлюзах "Брусничное" и доставило немало неудобств туристам и грузоперевозчикам.

Со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ФГУ "Сайменский канал" Максима Невежина ТАСС сообщает, что в 2017 году правительство Финляндии выделило 10 миллионов евро на замену нижних ворот восьми шлюзов, три из которых располагаются на территории Финляндии, пять - на территории России. Агрегаты пришли в негодность из-за долгого периода использования - с 1968 года.

На данный момент выполнена замена нижних ворот четырех шлюзов, остальные работы будут проведены в 2019 году. Правительство Финляндии финансирует эти ремонтные работы в связи с тем, что она арендует российскую часть Сайменского канала, занимается его эксплуатацией и обслуживанием.

Нынешняя задержка открытия навигации ударила по интересам туристов и перевозчиков грузов. Так в 2017 году по каналу было перевезено 1,2 миллиона тонн грузов (в основном, древесины, удобрений, минералов, бумаги, угля) и около 17 000 круизных пассажиров.

Большую часть грузоперевозок по Сайменскому каналу осуществляют российские суда, большинство посещающих канал туристов - граждане Финляндии. Кроме того, каналом активно пользуются туристы на яхтах - они заходят в порты Выборга и Лапеенранты.

В 2017 году по этому пути Российско-финляндскую границу пересекли почти 2000 человек и более 650 яхт. Данную информацию, передает ТАСС, предоставил представитель министерства транспорта и связи Финляндии Сеппо Кюккянен.