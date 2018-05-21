Новости

Песков: Лондон сам спровоцировал "манию русофобии" 15:05
МВД: За год в Россию переехали 120 тысяч переселенцев 15:05
В Екатеринбурге в магазине на женщину упал потолок 15:03
Участники проекта "Лидер.Мед" станут профессиональными управленцами 15:03
МЧС назвало причину пожара в многоэтажке Южно-Сахалинска 14:54
Назначен и.о. командующего Черноморским флотом 14:53
Опрос: студенты-иностранцы выбрали вуз, опираясь на мнение выпускников 14:52
Минприроды: Выпуск облигационных займов поможет реализации майских указов 14:51
Тюменец напал на фельдшера из-за ее "медлительности" 14:49
Туристов Сайменского канала лишили месяца навигации 14:49
Суд оставил под домашним арестом режиссера Серебренникова 14:45
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая 14:29
Нового главу Минприроды представили коллективу ведомства 14:25
Народный фронт высадил купленные на средства Путина деревья 14:23
В Волгограде эпилептик протаранил семь автомобилей 14:09
В Москве пройдет бразильский карнавал 14:09
Ученые предложили искать пресную воду в Крыму с высоты птичьего полета 14:07
Новый нацпроект в сфере жилья и городской среды разработают к 1 октября 14:01
В Москве пройдет аукцион на право торговли в парках 13:55
Десять пассажиров рейса из Антальи отказались лететь из-за стресса 13:53
В России составили рейтинг самых матерящихся городов 13:50
В Подмосковье на школьников рухнул "золотой" потолок 13:40
Президент Узбекистана рассказал Путину о недавнем визите в США 13:34
СПЧ попросил омбудсмена ЕС взять под контроль ситуацию с Вышинским 13:33
Умер режиссер легендарного запрещенного фильма "Комиссар" Аскольдов 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
21.05.2018 14:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Туристов Сайменского канала лишили месяца навигации

Текст: Лев Годованник (Ленинградская область)

Проход судов по Сайменскому каналу открылся на месяц позже обычного срока. Это произошло из-за ремонтных работ на шлюзах "Брусничное" и доставило немало неудобств туристам и грузоперевозчикам.

Со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ФГУ "Сайменский канал" Максима Невежина ТАСС сообщает, что в 2017 году правительство Финляндии выделило 10 миллионов евро на замену нижних ворот восьми шлюзов, три из которых располагаются на территории Финляндии, пять - на территории России. Агрегаты пришли в негодность из-за долгого периода использования - с 1968 года.

Фото: depositphotos.com
Между Петербургом и Хельсинки пустят беспилотные автомобили

На данный момент выполнена замена нижних ворот четырех шлюзов, остальные работы будут проведены в 2019 году. Правительство Финляндии финансирует эти ремонтные работы в связи с тем, что она арендует российскую часть Сайменского канала, занимается его эксплуатацией и обслуживанием.

Нынешняя задержка открытия навигации ударила по интересам туристов и перевозчиков грузов. Так в 2017 году по каналу было перевезено 1,2 миллиона тонн грузов (в основном, древесины, удобрений, минералов, бумаги, угля) и около 17 000 круизных пассажиров.

Большую часть грузоперевозок по Сайменскому каналу осуществляют российские суда, большинство посещающих канал туристов - граждане Финляндии. Кроме того, каналом активно пользуются туристы на яхтах - они заходят в порты Выборга и Лапеенранты.

В 2017 году по этому пути Российско-финляндскую границу пересекли почти 2000 человек и более 650 яхт. Данную информацию, передает ТАСС, предоставил представитель министерства транспорта и связи Финляндии Сеппо Кюккянен.

Главное сегодня

Крымский мост поставил новый рекорд трафика
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая
Владимир Путин посетит КНР перед саммитом лидеров ШОС
СК назвал возможные причины аварии вертолета в Хабаровском крае
Президент Болгарии рассказал о необходимости прямых поставок газа из РФ