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21.05.2018 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти мужчина погиб при взрыве гранаты

Текст: Инга Бугулова

В Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина погиб от гранаты - боеприпас взорвался прямо рядом с его домом.

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На место происшествия выехали следователи, которые произвели осмотр места происшествия и тела погибшего. По предварительным данным, травмы были получены в результате взрыва РГД-5.

"Вечером 20 мая во дворе жилого дома, расположенного на одной из улиц деревни Пеники Ломоносовского района Ленобласти было обнаружено тело 57-летнего хозяина дома с минно-взрывной травмой", сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

Известно, что погибший - местный житель, постоянной работы не имел, а кроме того, состоял на учете у врача-психиатра. Граната, скорее всего, взорвалась у него прямо в руках. Откуда боеприпас взялся - будут выяснять следователи.

Доследственная проверка уже проводится, и уже по ее результатам и по итогам судебно-медицинского исследования тела будет принято решение о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

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