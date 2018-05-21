В метро Петербурга произошло задымление

В Петербурге на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошло задымление. Об этом сообщает ГУ МЧС.

По данным ведомства, в самом тоннеле возгорания не было, дым попал в шахту через вентиляцию. На поверхности рядом с вентиляционными шахтами горел мусорный контейнер. Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили возгорание.

По стечению обстоятельств в это же время в Петербурге в подземке была закрыта станция метро "Невский проспект". Как говорят в пресс-службе городского метрополитена, закрытие станции связано не с задымлением, а с обнаруженным бесхозным предметом. Проверка показала, что он не представляет опасности. Сейчас все станции городской подземки работают в обычном режиме.