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21.05.2018 16:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на ледоколе "Красин" произошел пожар

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пожарные подразделения потушили возгорание на палубе ледокола "Красин", где сейчас расположен музей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел на верхней палубе. Горел мусор на площади 20 квадратных метров.

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Чтобы справиться с огнем, пожарным подразделениям потребовалось меньше 15 минут. Музей не принимает посетителей по понедельникам, поэтому эвакуировать никого не пришлось.

Ледокол "Красин" пришвартован к набережной Лейтенанта Шмидта, что на Васильевском острове Петербура. "Красин" - воистину легендарный корабль, он был введен в эксплуатацию в 1917 году и на протяжении нескольких десятилетий считался самым мощным ледоколом в мире.

Всемирную известность "Красин" получил в 1928 году, когда спас членов экспедиции, отправившихся к Северному полюсу на дирижабле "Италия". На помощь пострадавшим было направлено несколько судов, но только "Красин" смог добраться до исследователей и спасти их из ледяного плена.

Примечательно, что уже когда "Красин" следовал с пострадавшими людьми обратно, ледокол спас пассажиров терпящего бедствие немецкого судна "Монте Сервантес".

В Великую Отечественную войну ледокол участвовал в военных миссиях, а после стал водить караваны по северным морям. С 1989 года "Красин" стал музеем.

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