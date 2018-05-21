В Пскове участник полумарафона умер после забега

В Пскове соревнования по бегу на пересеченной местности закончились трагедией. Умер один из участников полумарафона.

Как сообщают в общественной организации "Про спорт", которая и организовала забег, во время прохождения дистанции в 21,1 километра плохо себя почувствовал 32-летний Антон Шитов, житель города Остров.

Мужчину сняли с дистанции, дежурившие на забеге врачи стали оказывать ему первую помощь, на место срочно прибыл реанимобиль. Несмотря на все усилия врачей молодой человек скончался.

Примечательно, что перед забегом мужчина предоставил организаторам справку об удовлетворительном состоянии здоровья.