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21.05.2018 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пулково авиадебоширу не дали улететь в Караганду

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержан 52-летний мужчина. Он в пьяном состоянии пытался улететь в Казахстан, но в самолете повел себя настолько плохо, что его сняли с рейса.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте, мужчина не выполнял требования членов экипажа и грязно ругался.

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Когда диспетчер вызвал полицейских, мужчина оскорбил стражей порядка. В итоге его вывели с самолета и доставили в отдел полиции. К слову, мужчина должен был вылететь в Караганду с пересадкой в Астане.

Сейчас в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

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