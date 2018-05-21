В Пулково авиадебоширу не дали улететь в Караганду

В Петербурге задержан 52-летний мужчина. Он в пьяном состоянии пытался улететь в Казахстан, но в самолете повел себя настолько плохо, что его сняли с рейса.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте, мужчина не выполнял требования членов экипажа и грязно ругался.

Когда диспетчер вызвал полицейских, мужчина оскорбил стражей порядка. В итоге его вывели с самолета и доставили в отдел полиции. К слову, мужчина должен был вылететь в Караганду с пересадкой в Астане.

Сейчас в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".