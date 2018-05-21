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21.05.2018 22:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пространство орхидей

Открыт первый в мире музей тропических цветов
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
В ботаническом саду Вологды открылся первый в мире Музей орхидей. Здесь объединили около тысячи разновидностей этих тропических цветов. Орхидеи представлены практически со всего света - Америки, Европы, Азии, Австралии и Африки.
В музее представлено около тысячи видов орхидей - от самых распространенных до очень редких. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области В музее представлено около тысячи видов орхидей - от самых распространенных до очень редких. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
В музее представлено около тысячи видов орхидей - от самых распространенных до очень редких. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Идея создать такой необычный проект, показать красоту орхидей, которые широко распространены по всему миру - от северных широт до жарких тропиков, возникла два года назад у Антона Никитина. Далее специалисты тщательно изучили опыт зарубежных производителей орхидей Тайваня, Голландии и Германии, совершили несколько научных поездок по России и другим странам мира, а потом разработали собственную концепцию музея. Его главная задача - спасти исчезающие виды этих красивых цветов. Самый редкий в экспозиции - голландская ванда, которую выращивают на весу. Этот вид орхидей редко где приживается.

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- Каждый тип растения мы закупали в разных странах. Однозначно, это единственный Музей орхидей в мире. Также у нас представлено порядка 200 нецветочных экспонатов: например, блюдо 1905 года с изображением орхидей, - рассказал руководитель проекта Антон Никитин.

Музейную композицию интегрировали в сложный ландшафт с многочисленными живыми экспонатами. Площадь музея - более двух тысяч квадратных метров. Все растения распределены по местам их природного обитания, и поэтому для каждого вида созданы особые климатические условия. В центре композиции - двухметровый скальный остров. Когда поднимаешься к вершине по мощеной дорожке, видишь расположенные вокруг каскадные водопады, а на стенах - самые красивые и редкие орхидеи.

Самый редкий цветок в экспозиции музея - голландская ванда, которую выращивают на весу

Такая колоссальная коллекция цветов - это еще и предмет для научных исследований. Заместитель зведующего Ботанического сада Петра Великого Юрий Калугин признался, что у Вологды есть перспективы стать уникальным туристическим центром, ведь сегодня ботанические сады развиваются исключительно в крупных городах.

Фото: depositphotos.com
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Все средства от продажи билетов и самих цветов пойдут на развитие проекта и создание самой большой в мире коллекции орхидей. Пока открыли только первую очередь музея. Потом расширят экспозицию зонами прохладолюбивых и северных орхидей.

И вообще планируют создать "Заповедник северных орхидей". Такие растения есть в Кирилловском районе Вологодской области на площадке Национального парка "Русский Север".

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