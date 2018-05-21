ФСБ совместно с МВД России раскрыли экстремистскую группу в Крыму

ФСБ совместно с МВД России вскрыла деятельность экстремистской группы в Крыму. Группа была создана по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова.

"Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.

Сама группа, по данным ФСБ, была создана Эролом Велиевым - помощником депутата Верховной Рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Р. Чубарова при поддержке СБУ.

В состав группы, сформированной в Харькове, кроме Э. Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

"Так, членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был осуществлен поджог дома муфтия Крыма Э. Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства", - в ЦОС ФСБ.

За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США.

Как отметили в ФСБ, в апреле один из участников экстремисткой группы А. Стешенко выявлен при въезде на территорию Крыма, куда его направил Велиев для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания Указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

По факту поджога дома МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества) в отношении Э. Велиева и ч. 2 ст. 282.1 (Участие в экстремистском сообществе) в отношении А. Стешенко и А. Третьякова.

Членам экстремистского сообщества Э. Велиеву и А. Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Как отметили в ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.