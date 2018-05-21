На Кубани инкассаторскую машину затопило в луже во время ливня

В кубанском городе Кропоткине инкассаторский автомобиль затопило во время сильного ливня. Вода доходила почти до крыши машины, и все это время инкассаторы находились внутри. Вызволить их из беды удалось только с помощью городской службы спасения, сообщили в краевом управлении МЧС.

Инцидент произошел после сильного ливня, когда под одним из мостов Кропоткина улица оказалась полностью затоплена. В этом месте и застрял инкассаторский автомобиль.

Сами сотрудники инкассаторской службы все время находились внутри машины, которую почти полностью затопило. По инструкции они не имели права покидать салон. Когда прибыли спасатели, то машину удалось вытащить с помощью лебедки.

О состоянии инкассаторов и перевозимых ими денег в экстренных службах отказались что-либо пояснить. Известно, что все, кто находился внутри машины, остались живы. Можно предположить, что они отделались только испугом.