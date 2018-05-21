Ученые предложили искать пресную воду в Крыму с высоты птичьего полета

Напомнить геодезистам о том, что в знакомых песенных словах "мне сверху видно все" заключен и серьезный практический смысл, предложено в понедельник вице-президентом Российской академии наук Валерием Бондуром на заседании Совета по формированию и реализации научно-технической политики Крыма.

По мнению академика, летающий комплекс для разведки запасов подземных вод, который уже успешно применялся на африканском континенте, может помочь обнаружить подобные бассейны и в Крыму, где еще не преодолен дефицит пресной воды. До сих пор в наиболее сложной ситуации находятся восточные регионы полуострова, где проживает около 4000 тысяч человек.

Специальная система, пояснил вице-президент РАН, получившая название "Экватор", спроектирована в фирме "Биотехнологии" под научным руководством Института водных проблем РАН, информирует ТАСС.

Ученый рассказал, что методы электронной разведки, как и другие способы оценить, есть ли под землей вода, гораздо эффективнее не с поверхности земли, а с воздуха. Космическая спектральная съемка позволит примерно определить районы залегания подземных вод, а "Экватор" - уточнить, где именно они находятся.

Кроме того, Валерий Бондур проинформировал коллег, что исследователи РАН инициировали и проведение поиска месторождений нефти и газа на прибрежном шельфе Крымского полуострова.

"Суть предложения заключается в том, чтобы организовать комплексный мониторинг прибрежной акватории полуострова для обнаружения нефтегазопроявлений при помощи судовых измерений, в том числе с использованием акустических локаторов", - пояснил академик. Предлагается провести космическую съемку акватории, ряд морских экспедиций, по результатам которых будут разработаны рекомендации по освоению шельфа Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что симферопольский "Черноморнефтегаз" готовится к разведке газоносных месторождений на структуре Гордиевича, находящейся в нейтральных водах севернее полуострова между Крымом и Херсонской областью Украины и залегающей под Голицинским месторождением.

По оценкам крымских специалистов, месторождение может дать от 30 до 100 млрд кубометров газа.