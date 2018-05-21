Украина арестовала второе судно по делу о добыче песка у Крыма

Украинский суд наложил арест на российское судно-земсняряд "Печора", владельцы которого обвиняются в якобы незаконной добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым.

Украинские правоохранители похоже решили развить тему будто бы незаконной добычи песка для строительных нужд у берегов полуострова. Владельцев судна "Печора" обвиняют в добыче стройматериала на территории ботанического заказника общегосударственного значения "Малое филлофорное поле". Следователи даже подсчитали ущерб. По их версии, на счету "Печоры" более 300 заходов к портам Крыма после вероятной загрузки песком в квадрате незаконной добычи. В результате государству Украина нанесен ущерб на сумму 250 миллионов гривен (около 9,6 миллиона долларов)", и это без учета негативного воздействия на экосистему.

Ранее 10 апреля в рамках сфабрикованного дела о незаконной добыче песка было арестовано российское судно SeaBreez из порта приписки Туапсе - тоже за добычу песка в районе Каркинитского залива. Тогда украинские прокуроры заявили, что добываемый этим судном песок якобы используется для строительства Крымского моста, и земснаряд арестован для возмещения ущерба.