В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 75 человек

В Краснодаре из-за пожара, который вспыхнул на шестом этаже девятиэтажного дома, эвакуировано 75 человек. Загорелась квартира многоэтажного дома на ул. Тургенева.

- Площадь пожара, по предварительным данным, составила 45 квадратных метров, однако огонь сопровождался сильным задымлением, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Погибших и пострадавших нет. 50 человек смогли выйти из здания сами, а еще 25 - были эвакуированы спасателями.

На месте пожара работает три специальных расчета газодымозащитников, всего в тушении задействованы 35 человек и 10 спецмашин.