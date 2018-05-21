В Крыму помощник депутата рады Украины создал экстремистскую группу

В Крыму изобличили подпольную экстремистскую группу, которую по поручению депутата Верховной Рады Украины Рефата Чубарова и при содействии СБУ создал помощник лидера запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Мустафы Джемилева Эрол Велиев. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

По версии силовиков, Чубаров и Джемилев, уже известные как инициаторы провокаций и многочисленных блокад полуострова, решили оказывать психологическое воздействие на пророссийски настроенных крымских татар и регулярно устраивать провокации. Их целью было разжигание межнациональной розни на полуострове.

Членами созданной в Харькове помимо Велиева стали бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. Провокации решили устроить в самой чувствительной и деликатной религиозной сфере. Для этого в январе 2018 года с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, который всегда выступал за межконфессиональное согласие и мир в Крыму.

- Эрол Велиев поставил нам задачу поджечь дом муфтия Крыма, - рассказал на допросе один из террористов Александр Стешенко. - Велиев показал дом и сказал, что здесь живет муфтий Крыма. Чтобы поджечь его, надо сходить в магазин, купить две бутылки вина, чтобы в них замешать коктейль Молотова. Я отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди. Некуда было деваться, и он сам вместе с Третьяковым взял эти бутылки и поехал.

За каждую проведенную на полуострове акцию участникам экстремистской группы было обещано по 500 долларов США. Но в апреле 2018 года Стешенко был вычислен силовиками при въезде в Крым.

По факту поджога дома крымского муфтия МВД по Республике Крым завело уголовное дело по части 2 статьи 1 67 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). В свою очередь, крымское УФСБ возбудило дела сразу по двум частям статьи 282.1 УК РФ - создание и участие в экстремистском сообществе. Велиеву и Третьякову обвинения по ним предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.