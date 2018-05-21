В Крыму задержаны двое участников запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

В Бахчисарае задержаны двое местных жителей, подозреваемых в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом "РГ" сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Сегодня утром оперативники провели обыски и другие оперативно-следственные мероприятия в домах подозреваемых в городе Бахчисарае и селе Долинное Бахчисарайского района.

По сообщению УФСБ, двое жителей Бахчисарайского района подозреваются в участии в запрещенной решением суда на территории РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Им инкриминируется часть 2 статьи 205.5 УК РФ.

Ранее сторонники запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" задерживались в Бахчисарае, Симферополе и Алуште.

Справка "РГ"

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.