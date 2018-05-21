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21.05.2018 09:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде экстренно сел турецкий самолет

Текст: Николай Грищенко

В международном аэропорту Волгограда в ночь на 21 мая произвел экстренную посадку самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск. Причиной внештатной ситуации стала разгерметизация салона.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как сообщает Интерфакс, никто из находившихся на борту 226 пассажиров не пострадал.

"В аэропорту работали сотрудники скорой медицинской помощи, пассажирам оказывалась психологическая помощь", - цитирует информагентство официального представителя аэропорта.

Часть пассажиров турецкого авиалайнера была размещена в терминалах "С" и "С2", а люди с детьми - в гостинице. Утром 21 мая в Волгоград прибыл резервный борт, который должен доставить пассажиров к месту назначения.

Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки воздушного судна.

Аварийная посадка в Волгограде

Публикация от Дмитрий (@vyachin_dmitriy)

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