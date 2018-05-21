В Волгограде экстренно сел турецкий самолет

В международном аэропорту Волгограда в ночь на 21 мая произвел экстренную посадку самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск. Причиной внештатной ситуации стала разгерметизация салона.

Как сообщает Интерфакс, никто из находившихся на борту 226 пассажиров не пострадал.

"В аэропорту работали сотрудники скорой медицинской помощи, пассажирам оказывалась психологическая помощь", - цитирует информагентство официального представителя аэропорта.

Часть пассажиров турецкого авиалайнера была размещена в терминалах "С" и "С2", а люди с детьми - в гостинице. Утром 21 мая в Волгоград прибыл резервный борт, который должен доставить пассажиров к месту назначения.

Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки воздушного судна.