В Волгограде эпилептик протаранил семь автомобилей

В Волгограде 24-летний водитель автомобиля Renault Duster из-за приступа эпилепсии стал виновником массовой аварии - в ДТП пострадали восемь машин.

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, инцидент произошел на улице Электролесовской. Во время движения машины у водителя внедорожника начался эпилептический приступ, и он потерял сознание. Из-за чего иномарка на высокой скорости протаранила четыре автомобиля, припаркованных у обочины. От удара Duster выкатился на встречную полосу и столкнулся с еще одним автомобилем, а затем протаранил еще две машины.

"В результате ДТП пострадал 61-летний пассажир внедорожника", - уточнили в полиции.

Кроме того, сотрудники МВД изучают обстоятельства получения виновником аварии водительского удостоверения. Ведь эпилепсия является препятствием в выдаче водительских прав.