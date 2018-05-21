Дмитрий Парфенов стал главным тренером "Урала"

Последним местом работы 43-летнего специалиста был "Тосно" из Ленинградской области - Парфенов вывел команду в РФПЛ и сумел выиграть с ней Кубок России. Правда, проведя один сезон в российской футбольной элите, "Тосно" ее покинул, заняв 15-е место.

Сегодня Дмитрий Владимирович прилетел в Екатеринбург, где поставил подпись под договором о сотрудничестве с "Уралом". Вместе с тем, подробности контракта Парфенова не сообщаются.

Что касается бывшего наставника "шмелей" Александра Тарханова, то он останется в системе клуба. Александр Федорович переведен на пост советника президента клуба по спортивной части, в его ведении будут вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола "Урала".