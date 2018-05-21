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21.05.2018 14:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дмитрий Парфенов стал главным тренером "Урала"

Текст: Данила Жиляев
У екатеринбургского "Урала" сменился главный тренер. Как сообщается на официальном сайте клуба, на этот пост назначен Дмитрий Парфенов.
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Последним местом работы 43-летнего специалиста был "Тосно" из Ленинградской области - Парфенов вывел команду в РФПЛ и сумел выиграть с ней Кубок России. Правда, проведя один сезон в российской футбольной элите, "Тосно" ее покинул, заняв 15-е место.

Сегодня Дмитрий Владимирович прилетел в Екатеринбург, где поставил подпись под договором о сотрудничестве с "Уралом". Вместе с тем, подробности контракта Парфенова не сообщаются.

Что касается бывшего наставника "шмелей" Александра Тарханова, то он останется в системе клуба. Александр Федорович переведен на пост советника президента клуба по спортивной части, в его ведении будут вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола "Урала".

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