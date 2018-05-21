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21.05.2018 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В курганском селе пожар уничтожил 14 жилых домов

Текст: Татьяна Воробьева

В Мишкинском районе Курганской области в минувшие выходные природный пожар перекинулся на жилые дома в селе Мыркайское. "До того, как огонь удалось локализовать, он уничтожил 27 строений, в том числе - 14 домов, в которых жили 36 человек. Все они сейчас находятся у родственников", - передает пресс-служба МЧС Зауралья.

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Пожар начался 20 мая в 16.50 с Альменевского района. Осложняли работы на месте ЧП порывы ветра до 20 метров в секунду, и тот факт, что сообщили о возгорании поздно. Тем не менее, спасателям удалось отстоять около сотни жилых домов.
По данным на 00.30 пожар больше не распространяется.

Сейчас на месте происшествия находятся губернатор Алексей Кокорин и начальник главка МЧС области полковник внутренней службы Олег Рожков.

Между тем

В тот же день  в регионе случился еще один сильный пожар, который угрожал населенному пункту. Из-за смены направления и усиления скорости ветра верховой лесной пожар пошел в сторону деревни Камышное. Силами спасателей МЧС огненный фронт удалось остановить на расстоянии 200 метров от поселения.

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