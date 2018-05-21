В Екатеринбурге на стене дома робот нарисует античную фреску

В Екатеринбурге, на фасаде жилого дома на улице Попова, появится репродукция античной фрески. Ее создадут в рамках командой фестиваля "Стенограффия" с помощью при помощи робота и нейросети.

"Над экспериментальным арт-объектом будет трудиться настенный роботизированный принтер. А эскиз разработан специально обученной нейросетью Яндекса: она попыталась воссоздать фреску IV века из фрагментов, найденных в 1968 году", - рассказала пресс-секретарь фестиваля Дарья Мельникова.

Проект, говорят организаторы, не имеет аналогов в мире. Он станет первым в череде фестивальных работ "Стенограффии", который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 мая в девятый раз.

Кстати

С мая по сентябрь объекты уличного искусства появятся в Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Муравленко, Оренбурге, Томске, а также - в заполярных поселках Новый Порт и Мыс Каменный.