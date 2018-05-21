Тюменец напал на фельдшера из-за ее "медлительности"

Следственный комитета Тюменской области возбудил уголовное дело по факту нападения на медицинского работника: в селе Новопетрово мужчина ударил фельдшера, которая оказывала помощь его матери.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного СК, инцидент произошел 17 мая. В населенный пункт, из которого поступил вызов на станцию "скорой помощи", направили фельдшера Новопетровского ФАП. Когда женщина прибыла на месте и начала заниматься больной, на нее набросился сын пациентки.

"Он решил, что помощь его матери оказывается слишком медленно, разозлился и начал угрожать медработнику расправой, после чего ударил ее по голове", - рассказали в ведомстве.

По факту нападения на врача возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.