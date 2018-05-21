Один человек погиб и около пятидесяти остались без крова в результате лесных пожаров в селах Мыркайском Мишкинского района и Чесноковке Щучанского района Курганской области.

Был сильный ветер, его порывы достигали 20 метров в секунду, поэтому в считаные минуты пламя охватило все село. Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области

В Мыркайском сельсовете не до журналистов. Весь день здесь занимались погорельцами: расселяли, принимали заявления, сверяли списки пострадавших. В селе сгорело четырнадцать домов. Погиб 87-летний мужчина, без жилья остались 36 человек, среди них четыре ребенка.

- У нас сейчас работает миграционная служба, устанавливаем всех, кто был в домах прописан, поэтому точная информация будет позже, - поясняет специалист сельсовета Татьяна Михалева. - Всех пострадавших приютили родственники, никто на улице не остался.

Всего в Мыркайском огонь уничтожил 27 строений. Пожар начался 20 мая. По предварительным данным, огонь пришел из леса, прошел через болото с камышом и перекинулся на село. Был сильный ветер - порывы достигали 20 метров в секунду, поэтому в считаные минуты пламя охватило населенный пункт. Локализовать пожар удалось лишь к половине первого ночи. На территории сельсовета объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В деревне Чесноковке сгорели шесть домов, а в целом 16 строений. Пока не будут сверены все списки, в сельсовете не могут сказать, сколько человек остались без жилья. По словам главы сельсовета Василия Доронина, огонь пришел со стороны Челябинска, перешагнул через реку Миасс и перекинулся на деревню.

Несмотря на то, что пламя удалось потушить, угроза возникновения пожаров остается. Режим ЧС введен на всей территории Щучанского района.

Тяжело в эти дни приходится спасателям. Факты возгорания зафиксированы еще в четырех районах. По данным регионального МЧС, по тревоге поднят весь личный состав территориального гарнизона. Всего в тушении пожаров участвовали более 1,5 тысячи человек.

- По прогнозам синоптиков, жаркая и сухая погода, а также ветер до 16 метров в секунду будут всю неделю, дождей не ожидается. Поэтому работать в режиме ЧС мы продолжим еще как минимум четыре дня, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев.

Всем пострадавшим от пожаров, как ожидается, власти окажут материальную поддержку. Людям помогут восстановить все документы (расходы на эти цели должны взять муниципальные бюджеты), а также круглосуточно вести наблюдение за населенными пунктами, чтобы исключить случаи мародерства.

По предварительным данным, речь идет о выделении каждой семье по 100 тысяч рублей.