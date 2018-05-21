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21.05.2018 22:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огонь пришел из леса

Природный пожар уничтожил 20 сельских домов
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
Один человек погиб и около пятидесяти остались без крова в результате лесных пожаров в селах Мыркайском Мишкинского района и Чесноковке Щучанского района Курганской области.
Был сильный ветер, его порывы достигали 20 метров в секунду, поэтому в считаные минуты пламя охватило все село. Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области Был сильный ветер, его порывы достигали 20 метров в секунду, поэтому в считаные минуты пламя охватило все село. Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
Был сильный ветер, его порывы достигали 20 метров в секунду, поэтому в считаные минуты пламя охватило все село. Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области

В Мыркайском сельсовете не до журналистов. Весь день здесь занимались погорельцами: расселяли, принимали заявления, сверяли списки пострадавших. В селе сгорело четырнадцать домов. Погиб 87-летний мужчина, без жилья остались 36 человек, среди них четыре ребенка.

- У нас сейчас работает миграционная служба, устанавливаем всех, кто был в домах прописан, поэтому точная информация будет позже, - поясняет специалист сельсовета Татьяна Михалева. - Всех пострадавших приютили родственники, никто на улице не остался.

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Всего в Мыркайском огонь уничтожил 27 строений. Пожар начался 20 мая. По предварительным данным, огонь пришел из леса, прошел через болото с камышом и перекинулся на село. Был сильный ветер - порывы достигали 20 метров в секунду, поэтому в считаные минуты пламя охватило населенный пункт. Локализовать пожар удалось лишь к половине первого ночи. На территории сельсовета объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В деревне Чесноковке сгорели шесть домов, а в целом 16 строений. Пока не будут сверены все списки, в сельсовете не могут сказать, сколько человек остались без жилья. По словам главы сельсовета Василия Доронина, огонь пришел со стороны Челябинска, перешагнул через реку Миасс и перекинулся на деревню.

Несмотря на то, что пламя удалось потушить, угроза возникновения пожаров остается. Режим ЧС введен на всей территории Щучанского района.

Тяжело в эти дни приходится спасателям. Факты возгорания зафиксированы еще в четырех районах. По данным регионального МЧС, по тревоге поднят весь личный состав территориального гарнизона. Всего в тушении пожаров участвовали более 1,5 тысячи человек.

- По прогнозам синоптиков, жаркая и сухая погода, а также ветер до 16 метров в секунду будут всю неделю, дождей не ожидается. Поэтому работать в режиме ЧС мы продолжим еще как минимум четыре дня, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев.

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Всем пострадавшим от пожаров, как ожидается, власти окажут материальную поддержку. Людям помогут восстановить все документы (расходы на эти цели должны взять муниципальные бюджеты), а также круглосуточно вести наблюдение за населенными пунктами, чтобы исключить случаи мародерства.

По предварительным данным, речь идет о выделении каждой семье по 100 тысяч рублей.

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