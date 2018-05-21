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21.05.2018 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге на женщину рухнул потолок магазина

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге на покупательницу в магазине упал потолок - фрагмент перекрытия или отделочного материала. В обстоятельствах ЧП сейчас разбирается Свердловская областная прокуратура.

"Проверка организована в связи с появившейся в СМИ информации о травмировании женщины в магазине на улице Бардина в Екатеринбурге", - рассказала официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова.

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По предварительной информации, инцидент случился днем в воскресенье, 20 мая (тогда как раз в городе бушевал сильнейший ветер). После того как на покупательницу свалился потолок, ее госпитализировали на "скорой". Сейчас женщина лечится амбулаторно, а магазин временно не работает.

Прокуратура устанавливает, когда проводился ремонт потолочного перекрытия и кто из руководства торговой точки отвечает за состояние помещений. По результатам инспекции будет принято решение.

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