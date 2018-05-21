В Екатеринбурге на женщину рухнул потолок магазина

В Екатеринбурге на покупательницу в магазине упал потолок - фрагмент перекрытия или отделочного материала. В обстоятельствах ЧП сейчас разбирается Свердловская областная прокуратура.

"Проверка организована в связи с появившейся в СМИ информации о травмировании женщины в магазине на улице Бардина в Екатеринбурге", - рассказала официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова.

По предварительной информации, инцидент случился днем в воскресенье, 20 мая (тогда как раз в городе бушевал сильнейший ветер). После того как на покупательницу свалился потолок, ее госпитализировали на "скорой". Сейчас женщина лечится амбулаторно, а магазин временно не работает.

Прокуратура устанавливает, когда проводился ремонт потолочного перекрытия и кто из руководства торговой точки отвечает за состояние помещений. По результатам инспекции будет принято решение.