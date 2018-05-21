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21.05.2018 23:25
Рубрика: В мире

Рижский суд освободил из тюрьмы защитника русских школ

Текст: Юрий Сизов

От тюрьмы и от сумы советуют никому не зарекаться. Но для одного рижского общественного активиста, защитника школ национальных меньшинств Латвии Владимира Линдермана, одиннадцать уголовных дел за последние десять лет - явный перебор. Тем более, как информирует местный портал Baltnews, Рижский окружной суд сегодня опять избрал в его отношении меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Фото: Мария Иванова/ТАСС
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Однако начатый против него уголовный процесс продолжается, и активист остается в статусе подозреваемого. Об этом сообщила правозащитница Оксана Челышева на своей странице в социальной сети Facebook. Для этнократов главное, пишет Baltnews, чтобы "дело длилось как минимум до выборов, чтобы периодически поступали новости о всё новых допросах, о привлечении под следствие всё новых активистов и недовольных родителей". Только тогда есть надежда, что кто-то из недовольных побоится протестовать, кто-то из активистов притихнет.

"Только тогда для латышских националистов есть надежда, что так испугавший их накал протестов уменьшится и они смогут, как заявлял премьер Марис Кучинскис, перевести школы на государственный язык без крупных скандалов - и сохранить власть".

Защитника русских школ в Латвии - Линдермана, как уже сообщала "РГ", задержали 8 мая в рамках уголовного процесса против бывшего депутата Европарламента и сопредседателя Русского союза Латвии Татьяны Жданок. Процесс был инспирирован официальной Ригой в связи с проведением 31марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого обращались к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой отложить реформу образования в стране, по которой школы национальных меньшинств готовят к переходу на преподавание исключительно на государственном языке.

Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
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Все это вызывало неадекватную реакцию национального истеблишмента. О волне предстоящих репрессий в Латвии накануне парламентских выборов осенью этого года предупреждал общественность и лидер "Конгресса неграждан", президент Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко. Он, в частности, прогнозировал и массовые репрессии против представителей русской общественности, защищающих права национальных меньшинств. И буквально в день публикации его интервью - 20 апреля - Александр был арестован Полицией безопасности, которая, правда, пыталась, чтобы сохранить лицо, отрицать, что причиной ареста стал материал правозащитника.

Сейчас 64-летнему лидеру Штаба русских школ Латвии, который уже ровно месяц как заключен в рижский централ, инкриминируют, как и Владимиру Линдерману, действия, направленные против национального суверенитета страны, празднующей в этом году свой столетний юбилей. Да и деятельность журналиста Линдермана в Риге, судя по всему, допекла латвийскую политическую элиту. Еще десять лет назад его обвиняли в призыве к свержению действующей в Латвии власти, держали в Рижской центральной тюрьме, правда, обвинение в итоге рассыпалось в зале суда. Его пытались чуть позже обвинить и посадить за хранение взрывчатых веществ, однако в 2009-м году Рижский окружной суд не нашел состава преступления и снова журналист на свободе. Для Полиции безопасности активный журналист и правозащитник все эти годы был незаменимым источником фискальный отчетов и конспирологических этюдов. А когда фантазия у сыщиков опускалась ниже плинтуса, журналиста стали обвинять, как это случилось два года назад, в элементарной подделке документов.

Фото: Depositphotos.com
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Правозащитника, выступающего за соблюдения фарватера демократических принципов в государстве, сохранение русских школ, в том числе, в буквальном смысле уже более десяти лет держали "под колпаком". В латвийской прессе еще не забыта история и о том, как в прошлом году суд оправдал Линдермана вопреки обвинению в том, что он первым сообщил в 2015-м году об акции протеста двух молодых людей, которые проникли на военную базу под Ригой с флагом в виде георгиевской ленты во время учений НАТО Saber Strike. Их пытались обвинить в шпионаже, но суд снял все обвинения.

Но борьба за освобождение политических заключенных в Латвии продолжается. И пока своих депутатов у русского избирателя в латвийском парламенте нет, полагает активист защиты русских школ Илья Козырев, всю протестную работу придется осуществлять общественным активистам. "И деньги на адвокатов собирать, и на митинги ходить как на работу - а иногда и вместо работы. Ведь на кону будущее наше и наших детей в этой стране", - констатирует правозащитник.

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