Россию обеспокоили антибиотики в аргентинском мясе

Представители Россельхознадзора потребовали объяснений от аргентинских коллег в связи с резким увеличением количества случаев выявления антибиотиков (в том числе тетрациклиновой группы) в поступающей из Аргентины животноводческой продукции. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

В рамках проходящей в Париже 86-й Генеральной сессии Международного эпизоотического бюро состоялась встреча замглавы Россельхознадзора Константина Савенкова с директором Департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Мареской.

"Российская сторона отметила, что в случае продолжения обнаружения в аргентинской продукции запрещенных и вредных веществ, Россельхознадзор будет вынужден ввести меры ограничительного характера", - отмечается в официальном пресс-релизе.

В частности, речь идет об ограничении в поставках мяса.

В свою очередь аргентинская сторона выразила готовность в ближайшее время направить результаты расследований по указанным нарушениям и представить информацию о принятых мерах по контролю количества антибиотиков в продукции аргентинских предприятий и недопущения поставок на российский рынок недоброкачественной продукции.