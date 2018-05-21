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21.05.2018 21:44
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российские ученые разрабатывают препарат для погружения в "зимнюю спячку"

Текст: Юрий Сизов

Чтобы межпланетные экскурсии стали в будущем для человека менее обременительными и значительно более скоротечными, российские ученые уже синтезируют препарат для погружения космонавтов в "зимнюю спячку".

Руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований профессор Анатолий Ковтун пояснил в интервью РИА Новости, что "разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далеких космических пространств и иных планет Солнечной системы. Ведь достижение искомых целей возможно лишь при уменьшении потребления кислорода и расходования ресурсов энергообеспечения организма космонавтов".

Фото: ТАСС
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По словам исследователя, конечная цель проекта - создание фармакологических препаратов для введения человека в искусственное состояние, известное как синтетический гипобиоз, аналогичное зимней спячке медведей.

Ученый рассказал об опытах, во время которых лабораторных животных погружали в такое состояние на определенное время с помощью препаратов, созданных его коллегами. Выяснилось, что снижается температура тела, замедляется кровоток и частота сердечных сокращений, а также значительно уменьшается потребление органами и тканями кислорода за счет выраженного (двукратного) и продолжительного (до шести суток) замедления всех биохимических процессов в организме.

"При прекращении действия препарата экспериментальное животное самопроизвольно восстанавливается в течение 10-24 часов. Продолжительность действия можно регулировать составом и дозой препарата", - пояснил Ковтун.

Фото: Mash
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Фонд перспективных исследований создан шесть лет назад для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. В нем три основных направления - химико-биологическое и медицинское, физико-техническое, информационное.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был образован центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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