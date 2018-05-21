Министерство обороны России обвинило американские власти в том, что они нарушили договоренность о ликвидации ракет определенного класса. Глава российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков отметил, что США продолжают проводить испытания баллистических ракет, дальность полета которых достигает 5 тысяч километров.

"Легендой прикрытия для создания новых ракетных средств являлось то, что якобы все они являются не более чем баллистическими ракетами-мишенями, а все такие разработки осуществляются только в интересах отработки и испытаний глобальной системы противоракетной обороны", - сообщил Рыжков в интервью газете Минобороны России "Красная звезда".

По данным российских военных, США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности. В качестве примера называются Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и другие. Производство таких ракет и выполнение их запусков запрещены договором о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности). Поскольку такие средства, по словам Сергея Рыжкова, по своим тактико-техническим характеристикам, прежде всего по дальности полета, относятся к классу упомянутых ракет.

"Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты. Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода договора о РСМД, так как эти они способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором", - пояснил военный.

Кроме того, по словам Рыжкова, в 2012-2013 годы США провели испытания крылатой ракеты AGM-158B, дальность полета которой составляет 1 тыс. км. Эти испытания стали грубейшим нарушением договора о РСМД. "Было фактически подтверждено, что пусковые установки наземного базирования типа Мк-41 способны осуществлять пуски крылатых ракет средней дальности класса "воздух-земля", - указал военный.

В то же время США долгие годы наращивают производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов, которые прямо подпадают под содержащееся в договоре определение крылатых ракет наземного базирования.

США долгие годы наращивают производство и применение ударных беспилотников, прямо подпадающих под запреты договора о РСМД

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу США и Россия обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.

К 1991 году все подлежащие ликвидации ракеты были уничтожены обеими сторонами. Но соглашение носит бессрочный характер и предусматривает полный отказ от производства, испытаний и развертывания таких вооружений. А за прошедшее время появились новые виды оружия, которые при желании можно отнести к запрещенным договором типам ракет.