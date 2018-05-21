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21.05.2018 12:29
Рубрика: Общество

Школы получат по миллиону на проекты по поддержке чтения и математики

Текст: Ирина Ивойлова
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Школы, лицеи, гимназии получат от министерства просвещения по миллиону рублей на поддержку своих проектов. Всего на 2018 год выделено 65 грантов на пять крупных проектов. Это "Поддержка детского и юношеского чтения", "Развитие внеурочной деятельности в сельской школе", "Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании", "Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся", "Цифровая образовательная среда и электронное обучение".

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Больше всего грантов выделено на поддержку естественно-научного и математического образования. По миллиону дадут 18 школам. Среди них - школа №11 из Ейска, школа №27 из Ижевска, Вологодский многопрофильный лицей, Кантемировский лицей и другие.

16 школ получат гранты на поддержку чтения. Это, например, челябинская гимназия №100 , Червишевская школа в Тюменской области, Академическая гимназия 56 из Санкт-Петербурга.

На развитие дополнительного образования гранты выделены 13 сельским школам. 10 школ из Волгоградской, Свердловской областей, Башкортостана, Краснодарского края, Санкт-Петербурга смогут потратить деньги на организацию электронного обучения и создание цифровых ресурсов.

Список школ, получивших гранты, опубликован на официальном сайте Минобрнауки.

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