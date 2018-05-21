СМИ: Евросоюз подготовил список заградительных мер против товаров США

Евросоюз подготовил список американских товаров на десяти страницах для дополнительного обложения пошлинами при повышении США тарифов на сталь и алюминий, сообщает газета The Washington Post.

По оценкам экспертов, перечень товаров направлен на оказание "максимального политического воздействия" на американские элиты. В него входят, например, виски "Бурбон" из Кентукки - родного штата лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, клюква из штата Висконсин, представленного спикером палаты представителей Полом Райаном, а также апельсиновый сок и табак из штатов Флорида и Северная Каролина, которые считаются барометром политических предпочтений американцев.

В соответствии с процедурой, ЕС передал заградительные списки в ВТО для согласования. При отсутствии отрицательного отзыва Еврокомиссия введет с 20 июня ответные пошлины на некоторые американские товары в размере 25 процентов. Это позволит получить около 3,4 млрд долларов в казну ЕС, что компенсирует потери при повышении американцами пошлин на импорт из Европы стали на 25 процентов и алюминия на 10 процентов, считают представители ЕК.

Деятели ЕС утверждают, что публикация списков товаров для дополнительного налогообложения не направлена на подрыв торговых отношений с США.

"Мы не заинтересованы в обмене ударами в торговле с американской администрацией", - отметил сотрудник совета по внешним отношениям Евросоюза Эдвард Алден.

Тем не менее, в случае односторонних действий Вашингтона по стали и алюминию Еврокомиссия готова пойти на дальнейшее повышение таможенных пошлин на американские товары, говорится на сайте ведомства.