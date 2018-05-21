Работник, который подал заявление об увольнении, отсудил невыплаченную ему премию. Он работал в компании по инкассаторским услугам в Нижегородской области и вместе с остальными коллегами должен был получить премию к профессиональному празднику.

Однако руководители компании решили не беспокоить лишними деньгами тех, кто увольняется. Более того, заявление об уходе еще даже не было подписано, однако списки тех, кому уже не нужно платить, были готовы.

Защитил человека Нижегородский областной суд. Он обязал бывших начальников уволенного выплатить ему и премию, и компенсацию за моральный ущерб. Ведь решение уйти по собственному желанию это не проступок, а право человека. Если за последние дни работы он делал свое дело так же честно, как и всегда, лишать его премиальных нечестно.

А в данном случае так получилось, что именно день сотрудника инкассации совпал с последними днями его работы, начальство же мысленно списало человека со счетов еще до того, как он официально перестал быть сотрудником.

Конечно, здесь есть важный правовой нюанс. Премия не является обязательной частью зарплаты. Ее возможность предусмотрена не законом, а трудовым договором. Но хороший начальник обязательно пообещает премии, а очень хороший даже выплатит. Если в договоре прописано премирование, значит, можно ждать чего-нибудь приятного к праздникам, и не только (работодатель сам решает). Ведь премия - это вознаграждение за труд.

Конечно, денежная награда бывает разной. Иногда ее выписывают по конкретному случаю, например, кому-то за особые достижения. Здесь обижаться, почему не дали, пожалуй, бессмысленно. Но бывают регулярные премии: квартальные, праздничные и прочее. Член Ассоциации юристов России и адвокат Елена Храброва говорит, что работнику может быть отказано в премии, если тот недобросовестно исполнял трудовые обязанности или привлечен к дисциплинарной ответственности. Но если все-таки начальство лишило надбавки и подобное решение не было обосновано - это уже нарушение трудового договора. Руководство должно понимать, что обязано соблюдать правила, им же самим установленные. И до тех пор пока сотрудник официально числится в той или иной компании, в которой предусмотрена премия, и смог проявить себя с самой лучшей стороны, вознаграждение за труд гарантировано законом.

Если начальство необоснованно лишило работника надбавки, это уже нарушение трудового договора

Соответственно истец Нижегородского областного суда оказался прав: заявление об увольнении не было подписано, он числился в этой компании. Более того, ему даже не объяснили, почему он не получил эту надбавку к празднику - плохо себя вел или про него просто забыли. И вообще, истец обозначил это как акт дискриминации. Генеральный директор компании не согласился с решением суда, посчитав, что суд первой инстанции ошибочно истолковал нормы законодательства. Однако Нижегородский областной суд, рассматривая апелляционную жалобу, оставил решение в силе.

Но не стоит забывать о том, что, пока заявление не подписано, работник в таком же объеме должен исполнять свои обязанности, как и работодатель - выплачивать заработную плату. И даже если сотрудник уволился в середине месяца по причине ссоры с работодателем, ему также будет положена заработная плата и все соответствующие надбавки, конечно, при условии, что таковы предусмотрены договором.