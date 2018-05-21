Украинские диверсанты подорвали мост под Луганском

Украинские диверсанты подорвали мост на автодороге Красный Луч - Луганск в Антрацитовском районе Луганской народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство госбезопасности ЛНР.

Сотрудники МГБ и правоохранительные органы уже ведут поиски "членов диверсионно-террористической группы", которые взорвали переправу на 50-м километре автотрассы М-21.

По предварительным данным, одну из опор моста подорвали с помощью взрывного устройства весом около 18 кг, которое повесили на высоте примерно 6 метров.

"Его тип и место закладки свидетельствуют о том, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку", - отметили в министерстве.

Пострадавших в результате подрыва нет, "временно нарушено" автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.

Отметим, что в понедельник, 21 мая, украинские военные атаковали позиции Донецкой народной республики в районе Горловки. Как сообщают власти ДНР, наступление было отражено, нападавшие потеряли около 10 человек.