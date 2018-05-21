23 мая в 14.00 в рамках заседания Исторического клуба журнала "Родина" состоится презентация проекта "Поморский карбас" - пример практического мореходства", который поддерживают "Российская газета" и журнал "Родина".

Проект представят: Е. Шкаруба - шкипер карбаса, автор идеи, руководитель яхт-клуба "Морские практики", И. Орлов - губернатор Архангельской области, участники экспедиции, члены Русского географического общества.

Участники презентации продемонстрируют макет карбаса, видео- и фотоматериалы, снятые во время его строительства и экспедиции, судовой журнал.