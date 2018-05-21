В Москве мужчина открыл стрельбу в ТЦ

Посетитель торгового центра в Москве открыл стрельбу и устроил дебош. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейским удалось задержать подозреваемого.

Инцидент произошел в одном из ТЦ на Тушинской площади. Посетитель внезапно выхватил газовый пистолет и начал стрелять. Потом буян достал металлический лом и разбил стеклянную дверь. Когда охранники попытались его задержать, злоумышленник выстрелил еще два раза.

Против 29-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". На время следствия с него взяли подписку о невыезде.