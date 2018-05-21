Россияне все чаще обзаводятся кредитными картами. Только в марте количество новых карт выросло на 36 процентов в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов увеличились сразу на 62 процента. Всего по итогам первого квартала 2018 года россияне набрали кредитов на 1,59 триллиона рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Это чуть больше 10 процентов от доходной части всего российского бюджета.

У руководителя направления "Экономика и финансы" Института современного развития Никиты Масленникова тенденция вызывает двоякое ощущение. "С одной стороны, видно, что люди прекращают обслуживать ранее взятые займы, что было характерно для 2017 года, и начинают занимать для текущих нужд. Однако при этом серьезного прироста потребительской активности не ощущается", - констатирует эксперт.

Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы, Петербурга и Свердловской области

На кредитном рынке сегодня наблюдается немного парадоксальная ситуация, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец. "Доходы населения растут медленно, а желание потреблять увеличивается быстрее. Если будет нормально расти экономика и расти доходы, то риск неплатежей, о котором предупреждают эксперты, в ближайшие 2-3 года, сойдет на нет. По крайней мере хочется на это надеяться", - говорит эксперт.

1,59 триллиона рублей кредитов набрали россияне в первом квартале 2018 года

При этом рост числа выданных кредитных карт может говорить о том, что банки снизили оценки рисков именно по этому сегменту, смирившись с рисками невозвратов такого кредита.

"Карта, конечно, более рискованный для банка заем, но в условиях снижения возможности зарабатывания денег можно пренебречь рисками и расширить число потенциальных клиентов", - считает Хейфец. По мнению Масленникова, риски потребительского кредитования остаются высокими и смещаются в сторону кредитных карт. "Для банков такой вариант взаимодействия с клиентом удобен. Но далеко не все заемщики умеют обслуживать кредитную карту, попросту говоря, "ведутся" на увеличение льготного периода беспроцентной оплаты, который сейчас достигает трех месяцев", - считает эксперт.