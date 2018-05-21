В Восточную Гуту вернулись 66 тысяч беженцев

В свои дома вернулись более 66 тысяч мирных жителей сирийской Восточной Гуты, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 66 тысячи 32 жителя Восточной Гуты", - передает РИА Новости слова российского военного.

По словам Евтушенкова, гуманитарная помощь доставлена жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и населенного пункта Карм-Алкатарджи провинции Алеппо.