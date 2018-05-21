Верховный суд РФ оставил в силе приговор банде "черных риелторов"

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобы на приговор шестерым фигурантам дела "черных риелторов" и признала сроки наказания всем осужденным законными.

Приговор был вынесен Мосгорсудом на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Сабуху Махмудову было назначено наказание в виде 10,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Ирине Вороновой - 12,5 года колонии общего режима, Хафизу Гасымову - 16 лет колонии строгого режима, Ильхаму Адилову и Ровшану Джафарову -по 10 лет колонии строгого режима. Намик Мустафаев получил 3 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Именно эти сроки наказания были обжалованы в Верховном суде. В состав организованной группы также входил бывший заместитель начальника УМВД по городу Смоленску Тагир Аббасов. Его судили отдельно, и по приговору он отбывает семь лет заключения.

Все фигуранты громкого дела были признаны виновными в мошенничестве, похищениях и убийствах людей с целью продажи недвижимого имущества жертв. Как установили следователи, а затем было подтверждено в суде, с 2009 года в Москве и Смоленске злоумышленники похищали одиноких стариков, сирот, а также людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. Несколько своих жертв бандиты убили. Квартиры потерпевших переписывали на себя и продавали.

К примеру, в материалах дела есть такой эпизод. В 2013 году, получив информацию о собственнике двухкомнатной квартиры в Москве, который злоупотреблял спиртным, члены преступной шайки Адилов, Гасымов и Джафаров похитили его и тайно увезли пьяным на территорию Смоленской области, где в глухой деревне держали его взаперти. Потерпевшего удерживали насильно до тех пор, пока не переоформили и не продали его квартиру. Причем по паспорту хозяина, но с вклеенной фотографией преступника.

Бандиты вывозили хозяев квартир на старую ферму и там держали взаперти, пока продавали их жилье

Затем банда подобное проделала с другими жителями столицы - пожилой супружеской парой. И таких преступлений, по данным следствия, этой группой "черных риелторов" было совершено более тридцати. В суде эпизоды преступлений подтвердили более ста свидетелей.

Старую ферму на Смоленщине, где содержались жертвы "черных риелторов", полицейские нашли случайно. Там находились 12 изможденных людей. Одна из них, Татьяна Попова, жила в Москве вместе с мужем в престижном доме на Ленинском проспекте. Мошенники вывезли супругов на ферму, а квартиру продали. В уголовном деле - десятки фамилий, и точка еще не поставлена, так как появляются все новые эпизоды и новые потерпевшие.