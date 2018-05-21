Владимир Машков стал худруком театральной школы Табакова

Владимир Машков стал новым руководителем театрального колледжа Олега Табакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Нового худрука коллективу и студентам представил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Эту новость встретили дружными аплодисментами.

Машков отметил, что Олег Табаков оставил богатое наследство: это и театральная школа, и подвал, где размещалась "Табакерка", и новый театр на Сухаревской. "Я не знаю, кто мог оставить такое наследство. Может быть, только Станиславский и Немирович-Данченко", - сказал он.

Машков выразил пожелание, чтобы артисты театра-студии Табакова приняли живейшее участие в жизни школы, отметив, что театр и школа - это один мир.