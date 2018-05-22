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57-летний "убежденный холостяк" Хью Грант все-таки решил жениться

Новость 22.05.2018, 11:11 | Текст: Олег Усков

Как отмечает периодика, очередной бастион хронической холостяцкой жизни, похоже, пал: вслед за Джорджем Клуни сочетаться законными узами собрался 57-летний британский актер и продюсер, номинант и лауреат, звезда комедии "Четыре свадьбы и одни похороны" Хью Грант. Неоднократно утверждавший, что брак - это не его стихия.

Согласно данным Sky News, избранницей Гранта стала его давняя подруга - 39-летняя шведская продюсер телевидения Анна Эберштейн. Причем это не какие-то досужие очередные сплетни злокачественной "желтой" периодики, бесконечно всех виртуально женящей и сватающей: по имеющейся информации, "молодые" в минувшие выходные подали заявление в загс недалеко от своего дома - в лондонском районе Челси.

Церемония должна состояться в течение месяца.

Фото: Reuters/ Kevin Lamarque
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Грант и Эберштейн вместе, с перерывами, с 2012 года. У пары трое детей: сын Джон, родившийся в том же 2012-м, и дочь, родившаяся в 2015-м. В марте текущего года Анна родила Гранту третьего. Пол и имя которого до сих пор держатся в секрете.

Таким образом, актера можно по праву считать многодетным отцом: ранее близкие отношения с менеджером китайского ресторана Тинглан Хонг привели к рождению у Гранта дочери Табиты, которой сейчас четыре, и сына Феликса.

Хью Джон Мунго Грант, один из самых узнаваемых британских актеров своего поколения, родился в 1960 году в Хаммерсмите, Лондон, в преуспевающей аристократической семье. Воспитание получил соответствующее. Что нельзя не заметить по актерской его манере.

В кино дебютировал в 22 года - в драмедии "Привилегированные". Выступал в составе комик-труппы и как литературный рецензент. Попробовал было себя в писательстве, но забросил. Работал на ТВ. Первый успех - гей-драма 1987 года "Морис" - по одноименному роману Эдварда Моргана Форстера, автора "Комнаты с видом", "Поездки в Индию" и "Говардс Энда".

Среди других картин: "Логово белого червя" - по Стокеру, драма Полански "Горькая луна", "Разум и чувства" в версии 1996 года, "Ноттинг Хилл", "Облачный атлас", "Реальная любовь", первый-второй "Дневники Бриджет Джонс", сиквел "Приключений Паддингтона".

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