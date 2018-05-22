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22.05.2018 00:16
Рубрика: Спорт

Тренер не промах

Хованцев возглавит национальную сборную по биатлону
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск №7571 (108)
Должность главного тренера сборной России по биатлону, которая была вакантна в прошлом сезоне, займет Анатолий Хованцев.

Кандидатуру 68-летнего специалиста утвердили вчера на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) во главе с новым президентом организации Владимиром Драчевым.

В программу биатлонного чемпионата мира включен супермикст

Хованцев, который уже был у руля национальной сборной в 1992-1998 годах и работал с нашей женской командой в сезоне-2010/11, также станет старшим тренером мужского коллектива, сменив на этом посту немца Рикко Гросса.

Девушки будут снова тренироваться под руководством Валерия Польховского, с чьим именем связаны успехи россиянок в первой половине 2000-х годов.

Напомним, что результаты наших спортсменов в прошлом сезоне были признаны неудовлетворительными. По итогам Кубка мира на счету мужской команды оказалось лишь три победы.

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