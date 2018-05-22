На прошлой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение и содействие введению санкций против России.

Предполагается, что, во-первых, наказание понесут те должностные лица, которые на территории Российской Федерации выполняют решения иностранных государств о мерах ограничительного характера.

Во-вторых, устанавливается ответственность за совершение гражданами России умышленных действий, способствующих введению санкций против нашей страны.

В первом случае речь идет о дискриминации по незаконному основанию при проведении обычных сделок и операций. Например, если российский гражданин, имеющий паспорт, обращается в банк с просьбой открыть счет, и вдруг ему отказывают на основании того, что он входит в санкционный список иностранного государства, то должностное лицо, выпустившее соответствующую инструкцию, должно нести уголовную ответственность, поскольку ущемляются права человека и его законные интересы. Если руководитель компании, которая должна была по договору поставить комбинату сырье, отказывается от поставок из-за попадания этого комбината под санкции, он тоже совершает преступление, потому что данные действия приведут к экономическим потерям и поставят под удар тысячи работников.

Особо отмечу, что такие решения, как открытие или закрытие филиалов банков, предоставление долгосрочных кредитов и заключение каких-либо стратегических договоров и соглашений, не имеют отношения к данному законопроекту, поскольку не являются обычными операциями.

Во втором случае уголовная ответственность распространяется на граждан нашей страны, которые содействуют введению ограничений против Российской Федерации.

Критические высказывания журналистов или общественных деятелей, не содержащие призывов к санкциям, под действие этого законопроекта не подпадают, даже если впоследствии на их основании будут приняты какие-то ограничительные меры.

В законопроекте четко сказано, что наказываются только умышленные действия, то есть участие в составлении санкционных списков, предоставление иностранным государствам рекомендаций по поводу того, что нанесет наибольший ущерб российской экономике, и тому подобное. Сегодня некоторые персонажи открыто заявляют, что активно занимаются такой деятельностью. Тем самым они покушаются на национальные интересы России, на права и свободы других граждан. Разумеется, закон не будет иметь обратной силы, но в случае его принятия продолжение этой деятельности повлечет за собой уголовную ответственность. И если данные лица не прекратят способствовать введению санкций против нашей страны, то они могут быть признаны судом преступниками.

Перед рассмотрением законопроекта в первом чтении мы получили заключения на него от правительства и от Верховного суда. Эти заключения не содержали концептуальных замечаний. Однако недавно в Государственную Думу обратился Российский союз промышленников и предпринимателей, который высказал серьезную озабоченность в связи с принятием данного закона и целый ряд вопросов по возможной практике его применения. Поэтому мы перенесли рассмотрение законопроекта во втором чтении до проведения дополнительных консультаций. Они состоятся 23 мая в рамках заседания Совета по законотворчеству при председателе Государственной Думы. Мы рассчитываем обсудить поправки в Уголовный кодекс с представителями РСПП и другими экспертами, чтобы в дальнейшей выйти на взаимоприемлемые решения.