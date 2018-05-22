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22.05.2018 00:28
Рубрика: Спорт

Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Английские футбольные фанаты намерены устроить беспорядки во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает местное издание Daily Star.

Источник, ссылаясь на представителей агрессивных болельщицких группировок, утверждает, что английские фанаты намерены приехать в нашу страну, чтобы целенаправленно драться с российскими болельщиками. Мотивируют они это тем, что якобы хотят защитить обычных зрителей из Англии. Непостоянство британской прессы едва ли может удивлять, однако все же напомним, что в течение долгого времени разные издания Великобритании запугивали своих читателей байками о "страшных русских" и о том, что поездка на чемпионат мира может быть опасной.

Насколько действительно гостеприимны и дружелюбны российские любители футбола, уже могли убедиться поклонники клубов из Англии, приезжавшие в Россию в рамках еврокубков. А что представляют из себя английские "ультрас", едва ли есть смысл напоминать - это агрессия и провокации на каждом шагу, свидетелями чему мы стали не так давно, на Евро-2016 во Франции.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
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Между тем, желающим похулиганить гостям с Британских островов стоит сначала ознакомиться с законом о болельщиках, принятом в России в прошлом году. В нем, в частности, говорится, что иностранным фанатам за грубые нарушения правил поведения грозит нешуточное наказание. Под грубым нарушением подразумевается то, которое создает угрозу жизни как самому виновнику, так и окружающим. К ним относится, в том числе, использование пиротехники и выходки в нетрезвом виде. Иностранцу за подобное будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток, после чего последует депортация.

"Ультрас" из Англии стоило бы также прислушаться к призывам правоохранительных органов своей страны. Не так давно британская полиция обратилась к фанатам с просьбой не устраивать провокаций в нашей стране и вести себя уважительно. Хочется надеяться, что до них все же дойдут эти слова.

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