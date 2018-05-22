Банк России выпустил в обращение памятную банкноту к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Это первая рублевая банкнота, полностью выполненная из полимерной пленки.

Пластиковый субстрат в будущем будет использован при модернизации части других купюр, сказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

На ощупь банкнота ничем не напоминает обычные деньги. Гознак впервые полностью самостоятельно изготовил специальные составы, которые позволяют закреплять на полимере все виды красок, необходимые для печати банкнот, это третье подобное решение в мире, подчеркнул гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук.

По оценкам специалистов, срок службы пластиковых банкнот низких номиналов в два с половиной раза больше, чем бумажных банкнот, пояснил он на вопрос "Российской газеты".

Новые технологии Гознак уже опробовал на банкноте номиналом 200 рублей, которая внедряется в оборот с конца прошлого года, - ее полотно из традиционного материала дополнительно пропитывается полимером для увеличения износостойкости.

Выпуск "футбольной" банкноты - фактически продолжение эксперимента, который должен подтвердить целесообразность новых материалов. По всей вероятности, они будут впоследствии применяться именно на мелких купюрах: 5-тысячная банкнота и на 100-процентном хлопке "живет" 10 и больше лет, а 50-рублевая, гораздо чаще переходящая из рук в руки, - около 15 месяцев.

Новая купюра, как и предыдущие памятные банкноты номиналом в 100 рублей (выпущенные в 2013 году к Олимпиаде в Сочи и в 2015 году в честь присоединения Крыма), имеет вертикальный дизайн - теперь это традиция, сказал Трачук на вопрос "Российской газеты".

Тираж новых банкнот - 20 миллионов экземпляров, их можно купить в банках по номиналу - за 100 рублей

Впервые на рублевой банкноте изображен реальный человек, не являвшийся руководителем государства, отметил Аркадий Трачук. На лицевой стороне - композиция, символизирующая связь поколений: юный футболист, мечтающий повторить подвиги Льва Яшина, и сам легендарный вратарь "Динамо" в момент прыжка за мячом. На оборотной стороне - мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России, а также перечень городов, принимающих матчи чемпионата, и силуэты болельщиков в цветах российского флага.

Тираж новых банкнот - 20 миллионов экземпляров (такой же, как и у "олимпийских" 100 рублей).

Приобрести их можно будет по номиналу (за 100 рублей) в банках, они уже начали поступать в крупные города, в течение июня появятся во всех регионах России. Предыдущие памятные банкноты быстро расходились и затем перепродавались в Интернете по цене, в несколько раз превышающей номинал.

Памятные 100 рублей являются законным средством платежа, но предназначены прежде всего для коллекционеров, поэтому банкоматы под них перенастраиваться не будут, уточнила Ольга Скоробогатова на вопрос "Российской газеты".

Хотя для памятной банкноты вопрос защиты от подделок остро не стоит, из-за необычной основы Гознак применил принципиально новые защитные признаки. В частности, в углу купюры есть прозрачное "окно" с единым для обеих сторон голографическим изображением мяча, траектория движения которого представлена в виде меняющих цвет колец.

Кроме того, форма футболиста при наклоне банкноты приобретает яркую окраску. Интересными эффектами обладает и мяч в руке у мальчика: при наклоне банкноты часть его фрагментов плавно меняет цвет с синего на зеленый, другая - с зеленого на синий.