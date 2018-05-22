Банк России выпустил пластиковую 100-рублевую банкноту к ЧМ по футболу

Банк России выпустил в обращение памятную банкноту к чемпионату мира по футболу. Ее тираж составит 20 миллионов экземпляров.

Она, как и предыдущие памятные банкноты номиналом в 100 рублей (выпущенные в 2013 году к Олимпиаде в Сочи и в 2015 году в честь присоединения Крыма), имеет вертикальный дизайн.

Банкнота впервые изготовлена на пластиковом субстрате, этот материал будет в будущем использован в том числе при модернизации других банкнот, сказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

На лицевой стороне банкноты изображен мальчик с мячом, мечтающий повторить подвиги Льва Яшина - знаменитый футболист представлен в прыжке к мячу. Впервые на рублевой банкноте изображен реальный человек, не являвшийся руководителем государства, отметил гендиректор АО "Гознак" А.В. Трачук.

"Гознак" впервые самостоятельно изготовил пластиковый субстрат банкноты. Это третье подобное решение в мире, подчеркнул Трачук. По оценкам специалистов, срок службы пластиковых банкнот низких номиналов в два с половиной раза выше, чем банкнот с хлопковой основой, пояснил он на вопрос "РГ".