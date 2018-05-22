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22.05.2018 19:22
Рубрика: Экономика

Бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом в 712 млрд рублей

Текст: Татьяна Шадрина

В первом квартале этого года консолидированный федеральный бюджет исполнен с профицитом в 712,7 миллиарда рублей, отчитались в Федеральном казначействе.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Общая сумма доходов консолидированного бюджета на 1 апреля 2018 года составила 7 триллионов 803,4 миллиарда рублей, расходов - 7 триллионов 90,7 миллиарда рублей.

Профицит федерального бюджета, при доходах в 4 триллиона 76,3 миллиарда рублей и расходах в 3 триллиона 671,0 миллиарда рублей, составил 405,3 миллиарда рублей. Это больше, чем прогнозировало финансовое ведомство ранее.

По предварительной оценке Минфина, профицит бюджета мог составить 344,4 миллиарда рублей, или 1,5 процента ВВП.

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