Бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом в 712 млрд рублей

В первом квартале этого года консолидированный федеральный бюджет исполнен с профицитом в 712,7 миллиарда рублей, отчитались в Федеральном казначействе.

Общая сумма доходов консолидированного бюджета на 1 апреля 2018 года составила 7 триллионов 803,4 миллиарда рублей, расходов - 7 триллионов 90,7 миллиарда рублей.

Профицит федерального бюджета, при доходах в 4 триллиона 76,3 миллиарда рублей и расходах в 3 триллиона 671,0 миллиарда рублей, составил 405,3 миллиарда рублей. Это больше, чем прогнозировало финансовое ведомство ранее.

По предварительной оценке Минфина, профицит бюджета мог составить 344,4 миллиарда рублей, или 1,5 процента ВВП.