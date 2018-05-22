Депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему. Законопроект об этом внесен в нижнюю палату парламента.

Сейчас страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) берутся с годовой зарплаты максимум один миллион 21 тысяча рублей - 22 процента. Если человек зарабатывает в год больше, то с превышения работодатель платит в ПФР 10 процентов.

В пояснительной записке авторы документа напоминают, что с 1 января 1991 года по 31 декабря 2001 года страховые взносы платились со всех выплат и вознаграждений работникам без ограничения облагаемой базы. Это позволило обеспечить выплату трудовых пенсий в полном объеме по всей стране без всякой поддержки из федерального бюджета, а в период с 1997 года по 2001 год добиться формирования профицитного бюджета ПФР. Предельная величина облагаемой базы была введена в 2009 году. "Начиная с 2005 года бюджет ПФР стал формироваться с дефицитом страховых средств, который до настоящего времени покрывается за счет трансферта из федерального бюджета", - написано в пояснительной записке. Объясняют это депутаты тотальным сокращением за 25 лет числа предприятий в реальном секторе экономики, уменьшением числа плательщиков страховых взносов во внебюджетные фонды из-за ухода более 20 миллионов работников в серую либо в теневую сферы экономики.

Авторы законопроекта посчитали, что если документ будет принят и вступит в силу с начала 2019 года, дефицит средств на обязательное пенсионное страхование в бюджете ПФР (почти триллион рублей) будет преодолен в 2021 году.

По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, не стоит отменять предельную облагаемую базу для уплаты страховых взносов. "Если мы будем страховать весь заработок, а не его часть, как сейчас, значит, в перспективе человеку с очень большой зарплатой придется платить очень большую пенсию, а солидарная распределительная пенсионная система позволить себе этого не может", - говорит он. Ограничения зарплаты, с которой платятся пенсионные взносы, есть во всем мире.

Ограничения зарплаты, с которой платятся обязательные пенсионные взносы, есть во всем мире

Другое дело, что тариф страховых взносов в ПФР несколько лет назад был установлен на уровне 26 процентов от фонда оплаты труда, но, чтобы поддержать бизнес, государство ввело льготу - 22 процента плюс 10 процентов с сумм, превышающих предельную базу, напоминает он. Выпадающие доходы ПФР дотируются из федерального бюджета.

"Если бы было принято решение о возврате к 26 процентам, то не потребовался бы трансферт на компенсацию выпадающих доходов", - говорит Горлин. Возврат к 26 процентам можно было бы осуществить не шоково, а постепенно, например, по полпроцента в год.

"Занижая размер взносов в страховые фонды, мы искусственно занижаем стоимость рабочей силы, искривляем систему рыночных цен. А это ведет к неправильному распределению ресурсов, неоптимальному и нерациональному их использованию", - добавил Горлин.

Отдельный вопрос - повышение налоговой нагрузки на бизнес, к которой приведет эта мера. Предприятий, где месячная зарплата сотрудников превышает 83 тысячи рублей, довольно много, особенно в городах-миллионниках и промышленно-развитых районах. Все они при принятии новых правил столкнутся с ростом налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Не приведет ли это к росту числа "серых" зарплатных схем, может показать только практика.