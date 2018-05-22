Депутаты приняли в основном чтении законопроект о "Мобильном избирателе"

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о введении системы "Мобильный избиратель" на федеральных парламентских выборах. Об этом информирует ТАСС.

Документом отменяются открепительные удостоверения и вводится возможность голосовать не только по месту регистрации путем простого включения в списки избирателей.

Подать заявление о смене участка также можно будет через электронный портал госуслуг или МФЦ.

Однако, как сказано в документе, голосовать где угодно по стране станет возможно только за списки кандидатов от политических партий. Что касается одномандатников, то сменить участок будет возможно только в рамках своего избирательного округа.