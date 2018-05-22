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22.05.2018 19:39
Рубрика: Общество

Стандарт для ежика

Игрушки проверят на вредность
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
В России появятся социальная и психолого-педагогическая экспертизы игрушек. Минпромторг уже этим летом должен представить документ, регламентирующий их проведение.

Как пояснили "РГ" в министерстве, в ближайшее время будет представлен проект постановления правительства, наделяющий ведомство правом на разработку критериев проведения экспертиз.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает правильным, что в обществе начнется дискуссия, какие игрушки нужны детям. "Но не думаю, что дело должно доходить до реальных запретов, - считает эксперт. - В 2007 году в Санкт-Петербурге уже пытались запретить производство и ввоз игрушек. Но эксперимент провалился, так как эксперты расходились во мнении: одним не нравились куклы, а другим - нравились. Психолого-педагогическая экспертиза предполагает серьезные научные исследования. Но даже и их результаты должны быть для производителей рекомендательными". По мнению эксперта, критерии "вредности" и "полезности" больше нужны для родителей, которые и покупают игрушки для своих детей.

Магазинам детских товаров закон не запрещает брать на реализацию "страшилки", которые хорошо раскупают

По мнению семейного психолога Елены Шамовой, игрушки должны быть развивающими, добрыми и позитивными и не нарушать общую логику и восприятие ребенка. Если ежик, то он должен быть соответствующего окраса. Если апельсин, то не фиолетовый. "Игрушки должны соответствовать реальности мира, а не путать сознание ребенка, - подчеркивает Шамова. - И не должны пугать ребенка".

Фото: Depositphotos.com
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Кстати, продающиеся в детских магазинах монстры - это вовсе и не игрушки, а сувениры-приколы. В России ничего подобного не производится, а завозится преимущественно из Китая. В Ростове-на-Дону существует огромный оптовый рынок подобной продукции, оттуда она и расходится по торговым точкам. Так как эта продукция проходит через таможню как сувенирная, то под такой же маркировкой она и продается. Но магазинам детских товаров никто не запрещает брать на реализацию "страшилки", которые хорошо раскупаются. И вся ответственность за травмирование психики ребенка ложится на родителей. Ко всему прочему, как поясняют в Роспотребнадзоре, китайские сувениры делаются, как правило, из мягкого полимера - продукта, полученного из отработанных медицинских изделий. При нагревании такие материалы могут быть токсичны, поэтому это еще один повод серьезно задуматься, стоит ли их приобретать даже для взрослых.

78 процентов игрушек в наших магазинах - импортные поставки

По оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, доля отечественных игрушек на рынке сегодня составляет 22 процента. Остальное - импорт. Главный поставщик - Китай. Роспотребнадзор постоянно снимает с реализации некачественные китайские игрушки.

Самыми распространенными нарушениями являются пробелы в маркировке товаров - то не указан возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, то нет даты изготовления. Однако встречаются и более грубые нарушения - превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками.

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