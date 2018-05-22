Как пояснили "РГ" в министерстве, в ближайшее время будет представлен проект постановления правительства, наделяющий ведомство правом на разработку критериев проведения экспертиз.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает правильным, что в обществе начнется дискуссия, какие игрушки нужны детям. "Но не думаю, что дело должно доходить до реальных запретов, - считает эксперт. - В 2007 году в Санкт-Петербурге уже пытались запретить производство и ввоз игрушек. Но эксперимент провалился, так как эксперты расходились во мнении: одним не нравились куклы, а другим - нравились. Психолого-педагогическая экспертиза предполагает серьезные научные исследования. Но даже и их результаты должны быть для производителей рекомендательными". По мнению эксперта, критерии "вредности" и "полезности" больше нужны для родителей, которые и покупают игрушки для своих детей.
По мнению семейного психолога Елены Шамовой, игрушки должны быть развивающими, добрыми и позитивными и не нарушать общую логику и восприятие ребенка. Если ежик, то он должен быть соответствующего окраса. Если апельсин, то не фиолетовый. "Игрушки должны соответствовать реальности мира, а не путать сознание ребенка, - подчеркивает Шамова. - И не должны пугать ребенка".
Кстати, продающиеся в детских магазинах монстры - это вовсе и не игрушки, а сувениры-приколы. В России ничего подобного не производится, а завозится преимущественно из Китая. В Ростове-на-Дону существует огромный оптовый рынок подобной продукции, оттуда она и расходится по торговым точкам. Так как эта продукция проходит через таможню как сувенирная, то под такой же маркировкой она и продается. Но магазинам детских товаров никто не запрещает брать на реализацию "страшилки", которые хорошо раскупаются. И вся ответственность за травмирование психики ребенка ложится на родителей. Ко всему прочему, как поясняют в Роспотребнадзоре, китайские сувениры делаются, как правило, из мягкого полимера - продукта, полученного из отработанных медицинских изделий. При нагревании такие материалы могут быть токсичны, поэтому это еще один повод серьезно задуматься, стоит ли их приобретать даже для взрослых.
По оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, доля отечественных игрушек на рынке сегодня составляет 22 процента. Остальное - импорт. Главный поставщик - Китай. Роспотребнадзор постоянно снимает с реализации некачественные китайские игрушки.
Самыми распространенными нарушениями являются пробелы в маркировке товаров - то не указан возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, то нет даты изготовления. Однако встречаются и более грубые нарушения - превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками.