Доллар упал ниже 61 рубля впервые с апреля

Впервые с 20 апреля доллар на торгах Московской биржи опускался ниже 61 рубля (60,97 рубля к уровню закрытия торгов в понедельник). В целом курс доллара в ходе торгов держался чуть выше 61,1 рубля.

Что касается евро, то к закрытию биржи он торговался ниже 72 рублей - впервые с 9 апреля.

Настроение на валютной бирже отражает динамику стоимости черного золота и спроса на рубли для выплаты налогов со стороны компаний-экспортеров. 25 и 28 мая они будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. В этом году общий объем этих выплат может составить более 1,6 триллиона рублей, сообщает "Интерфакс".